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被爆開出5.2億支票 國民黨：嚴正關切、追蹤資訊來源

2016-09-21  11:22

〔記者施曉光／台北報導〕針對傳出國民黨在不當黨產處理條例公布後隔日，以開立十張總計金額五．二億元支票的方式，準備應付未來十個月的黨工薪水，引發高度爭議，國民黨文傳會主委周志偉今日召開記者會指出，這只是該黨就合法財產所做的必要資金調度，一切合法正常。

周志偉並強調，對於這樣的資訊被釋出，究竟是來自於相關銀行，還是行政院不當黨產處理委員會，國民黨要特別表達嚴正關切，並將進一步追蹤。

周志偉表示，這是國民黨的合法財產，有權力在合法的範圍保障架構下逕自處理，相關銀行應該保護客戶權益，行政院不當黨產處理委員會也不應該在毫無節制的情況下，剝奪侵害個人或民間團體在憲法下所應享有的基本權益。

他還說，根據不當黨產處理條例第九條的但書規定，即便行政院不當黨產處理委員會推定有若干項目為不當黨產，基於行使「法定義務」，國民黨仍可處分財產，並做相關資金調度，以保障現職黨工及退休黨工的給付權益。

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  • 國民黨文傳會主委周志偉。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨文傳會主委周志偉。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 不當黨產處理條例 國民黨 黨產會
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