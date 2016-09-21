黨產會決議：國民黨帳戶「只准存入、不准提領」

黨產會決議不當財產不得支付黨工薪水，國民黨在條例公布次日，開出10張共5億2千萬元的支票，準備支付未來10個月黨工薪水，不當黨產處理委員會主委顧立雄（右）、發言人施錦芳（左）今召開記者會，針對國民黨涉及違反「禁止處分」條例規定說明。（記者簡榮豐攝）

2016-09-21 11:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕本報今天報導，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」8月10日公布後，本應禁止處分不當黨產，行政院不當黨產處理委員會也決議「不當財產不得支付黨工薪水」，然而國民黨竟於條例公布後的8月11日，於永豐銀行提領5億2千萬元，並換開面額均新台幣5200萬元之台灣銀行支票10張，準備應付未來10個月的黨工薪水，其中一張已於8月30日提示兌領，9月1日分別匯出至他人近200個帳戶，經查是用來支付國民黨工薪資與勞健保，此舉明顯違反黨產條例第9條第1項「禁止處分」之規定。

國民黨涉嫌違反黨產條例「禁止處分」規定

黨產會今天上午召開記者會證實此事，並揭露此10張台銀支票均未載明受款人，無禁止背書轉讓且取消畫線。黨產會主委顧立雄表示，經委員會認定，國民黨此舉已涉嫌違反黨產條例中「禁止處分」的規定，黨產會昨針對此事召開委員會議討論，做出幾點決議。

針對國民黨在永豐銀行的帳戶，顧立雄表示，黨產會已發函通知，依條例規定配合辦理禁止處分，除即有黨產條例第9條第1項「履行法定義務或其他正當理由」情形外，永豐帳戶內款項「只准存入、不准提領或匯出」；副本已送國民黨、金融監督管理委員會、銀行局。

針對還未兌領的9張支票，顧立雄表示，經黨產會討論後，認定其屬於黨產條例第9條第1項所指「推定為不當取得之財產」，禁止處分。

顧立雄表示，黨產會也已通知台銀，就還未兌領的9張台支支票做清償提存；若有人持上開9張支票向金融機構提示請求兌領，依黨產條例第9條第4項規定，向清償地之法院提存所辦法清償提存，並陳報黨產會備查，通知副本寄送國民黨、永豐銀行、金融監督管理委員會、銀行局。

就已兌領的支票部分，顧立雄說，因為已經存在在被可被認定是善意第三人手中，這部份會進一步就國民黨所現存財產被推定部分，如何進一步處置，還要透過聽證程序，進行認定後再命移轉。

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