立委要求自打分數 馮世寬：100分！
2016-09-21 11:35
國防部長馮世寬今赴立院備詢時遭立委要求為上任以來的表現自打分數，馮世寬回答「我給我自己打100分」。（記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬今（21日）赴立院備詢，國民黨立委呂玉玲詢問馮世寬上任這4個月來給自己打幾分，馮隨即回答「我給自己打100分」，呂玉玲聞言痛批他是「自我感覺良好」，呂接著細數雄三飛彈誤射、小白虐狗案、戰車翻覆等負面事件，反問馮世寬「有扛起責任嗎？」馮世寬聽了以後也以高分貝回應「那是我給我自己的自信」，同時再次強調給自己打100分。
呂玉玲接著反問馮，「過去這4個月有反省檢討嗎？有改革什麼嗎？」，如果再這樣自我感覺良好下去，國防體制將雜亂無章，對此，馮則大聲回應，表示不可能，「我有信心他們會越來越好，我會把他們帶好」。
國民黨立委江啟臣稍早在質詢時指出，馮世寬被批評最多的事情就是雄三誤射案，這也代表危機處理不好，江接著追問與受害家屬的賠償事宜是否談妥？馮則回「正在進行」，江啟臣聞言說，事發要3個月了，應盡速處理。馮世寬表示國防部非常積極地處理該事，「已盡最大努力、誠意處理」。
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