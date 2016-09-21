洪秀柱批「不當委員會」政治追殺！

2016-09-21 11:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席洪秀柱今天批評「不當黨產委員會」根本就是「不當委員會」，國民黨沒有不法黨產，連國民黨用合法的黨產進行黨務運作，發員工薪水都要管，形同政治追殺，會引起天怒人怨。

洪秀柱今天上午參加永和區重陽敬老義剪活動，她對民眾指出，她當黨主席很煩惱，因為現在的政府對國民黨追殺到底，但感謝鄉親相挺，讓她一路走來不會害怕。

洪秀柱說，藍營8縣市首長到中國訪問，被指為「分化台灣」，讓她想不通，綠營縣市長到中國就不是「分化台灣」；綠營執政以來，對兩岸立場說不清楚，民眾生計大受影響，必須自求多福，藍營縣市長感受到民生疾苦，只好自己找出路，「結果綠營自己不能解決問題，又防堵別人解決問題！」她無法理解這種邏輯。