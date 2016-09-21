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回應週刊和她只有吃飯 陳彥伯反控被擺一道

陳彥伯被爆婚外情，他今開記者會坦承自己婚姻狀況有問題。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-21  11:44

〔即時新聞／綜合報導〕已婚議員陳彥伯被爆婚外情，他今開記者會坦承自己婚姻狀況有問題，但他也指控被週刊擺了一道，強調自己接受週刊求證時沒說謊，因為當初週刊只拿出他和女方吃飯的照片，沒想到有拍到其他的照片。

《壹週刊》今報導，陳彥伯被目擊，4天內和「骨感妹」會面3次，兩人在約會期間有熊抱、牽手、親吻的動作，疑似正在熱烈中。陳彥伯接受《壹週刊》求證時回應：「和女子只是去吃飯，兩人只是普通朋友，對方有私事要拜託他」並透露對方也是官員，但不方便透露她的婚姻狀況。

陳彥伯今天召開記者會強調，當時週刊求證時給他的文件和照片，只是其中一天兩人去吃飯的照片，他針對吃飯的照片都是據實已告並沒有說謊，反而是週刊沒有把所有的照片和報導給他看，所以當時週刊問什麼他就答什麼，「沒想到週刊藏有這麼多資料和照片，今天還登出來。」

陳彥伯一再重覆，週刊沒有拿出全部的照片問他，所以他只做了部分的回應。

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