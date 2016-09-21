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國家會展中心10年只蓋4層樓 段宜康砲轟榮工公司

2016-09-21  11:26

［記者陳鈺馥／台北報導］由榮工公司向台電承包的「興建國家會展中心（擴建南港展覽館）」工程嚴重落後，9層樓建物蓋10年還蓋不完，民進黨立委段宜康今質詢痛批，這樣的不良廠商竟還能繼續標得公共工程的標案？對此，工程會主委吳宏謀表示，對於不良廠商，未來會以違規次數規範的方式限制投標。

段宜康批，國家會展中心南港展覽二館，榮工公司以41億得標，原定去年應該要完成，但地上9層建物只蓋到4樓，今年目標為蓋至6樓，國發會將該工程委託給台電，台電讓榮工公司施工，沒有天災、地震，工程卻不斷延宕。

段宜康質疑，台電已將榮工公司提報為不良廠商，目前進度延宕35%，現在榮工公司又跑去標三鶯捷運線，不良廠商可以一直得標，政府的價值到底是什麼？

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  • 國家會展中心10年只蓋4層樓，立委段宜康今日痛批包商榮工公司是不良廠商，卻還持續投標。（資料照，記者王藝菘攝）

    國家會展中心10年只蓋4層樓，立委段宜康今日痛批包商榮工公司是不良廠商，卻還持續投標。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 不良廠商 台電 台電工程 國家會展中心 榮工公司
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