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強拆大巨蛋？柯文哲：希望遠雄講信用

2016-09-21  11:14

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨於市議會備詢，市議員王閔生詢問，若遠雄採取拖延戰術，未完成大巨蛋公安改善呢？柯脫口說就會把它（大巨蛋）拆掉！柯文哲今早於國家防災日活動受訪說，市府要依法行政，希望大巨蛋是比較安全公共建築，接著對遠雄董事長趙藤雄喊話，指希望遠雄是講究信用的公司，公司開這麼久了，這些白紙寫黑字希望講信用，大家按照講定的協約把它做好，這樣就好了啊！

至於若遠雄出爾反爾？柯文哲說，它是這麼大公司，不可以這樣。

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  • 揚言拆大巨蛋，柯文哲（圖）希望遠雄講信用。（資料照，記者黃耀徵攝）

    揚言拆大巨蛋，柯文哲（圖）希望遠雄講信用。（資料照，記者黃耀徵攝）

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