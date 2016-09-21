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科技部南向卡卡的？吳思瑤：進化成雷丘才能稱霸

2016-09-21  11:07

［記者吳柏緯／台北報導］抓寶風潮吹進立法院，成為立委質詢閣員的素材。立法院教育及文化委員會上午邀請科技部長楊弘敦進行業務報告，立委吳思瑤以現在熱門的寶可夢為例，提醒科技部不要只甘於當可愛的皮卡丘，要不斷強化自己的能力，進化成雷丘才能稱霸道場。

吳思瑤指出，「新南向政策」是政府非常重要的政策，楊弘敦前兩次來到立法院業務報告時，也都被問到不少相關的問題。然而南向政策歷經了李登輝、陳水扁與馬英九三任總統，提出不少措施，也有一些不錯的計畫延續至今，但是仍有不足，因此才需要更完整的整合性措施。

吳思瑤形容，科技部目前就相像是人氣很高的寶可夢皮卡丘，很可愛、討人喜歡，但是能力有限。她表示，科技部要積極練功、蒐集升級用的糖果，進化成雷丘才能稱霸武林。

不少人批評南向政策走了這麼多年，現在蔡英文提出的「新南向」只是新瓶裝舊酒，吳思瑤提醒，科技部應該檢視過相關政策，將不錯的計畫繼續延續下去，同時還要開發新的自有品牌，不但讓新瓶裝好酒，更要新瓶裝新酒。

楊弘敦強調，目前配合政府的新南向政策，科技部也持推動相關的計畫。他表示，除了支持關於東南亞的研究案、科學園區的跨國聯結與合作外，在印度、越南、澳洲的外館也設有科技辦公室，也研議在印尼與新加坡的外館增設，藉此加強與當地的科技合作。

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  • 民進黨立委吳思瑤表示，提醒科技部不要只甘於當可愛的皮卡丘，要進化成雷丘才能稱霸道場。（資料照，記者黃耀徵攝）

    民進黨立委吳思瑤表示，提醒科技部不要只甘於當可愛的皮卡丘，要進化成雷丘才能稱霸道場。（資料照，記者黃耀徵攝）

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