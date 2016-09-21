學校午餐肉不夠？立委：農委會應加強輔導
2016-09-21 11:05
立法院經濟委員會，農委會主委曹啟鴻出席接受備詢。（記者王藝菘攝）
〔記者林彥彤／台北報導〕立法院今天上午召開第九屆第二會期經濟委員會會議，民進黨立委管碧玲針對日前農委會主打的畜產肉品產銷履歷以及學童學校午餐，她指出通過認證的畜產品數量少，恐怕無法因應學童的需求，農委會表示，會加強輔導。
管碧玲指出，全國供應營養午餐的學校共有3466間，人數為180萬人，依據教育部所訂定「學校午餐食物內容及營養基準」，平均每人每日蛋白質攝取為2.3份乘27.4公克，以學校上課日不得少於190天計算，一年全國學生最少消耗9370.8公噸的肉奶類。
但現行畜牧場獲得產銷履歷認證概況是，以家禽為例，104年度認真家數計有70間，其中禽肉市佔率僅有0.08％、禽蛋市佔率有4.03％。綜合通過產銷履歷認證的禽畜產品，供應量為1925.85公噸，尚缺7444.95公噸。
管碧玲表示，預估可供應比例僅20％，若以農委會推估一週供應1到2餐計算，也僅能供應6成的需求，無法充分滿足學童學校午餐的需求。
農委會主委曹啟鴻回應，農委會會加速輔導，提升禽畜產品的產銷履歷認證通過率。
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