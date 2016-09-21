| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國民黨阻司法院人事 蘇嘉全：該表決就表決

2016-09-21  11:01

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院針對司法院人事同意權時程兩度邀各黨團協商，但均因國民黨團反彈而無共識。立法院民進黨團昨趕在院會散會前，對已付委的總統咨文提出復議，擬於下次院會表決後，直接進入審查程序，無須再經在野黨團同意。立法院長蘇嘉全上午在立法院受訪表示，行使同意權是立院該盡的義務，只要照議事規則決定，「該表決就表決」。

蘇嘉全說，大法官10月底就會任期屆滿，立法院應盡速行使同意權，會請議事處對相關流程再檢討，也希望國民黨團可以同意，不要讓憲政出現空窗。至於是否要表決決定時程？蘇嘉全說，「只要照議事規則，本來該表決的就是要表決，該如何進行，我們就會照議事規則進行。

廣告
  • 立法院長蘇嘉全（右）接見日本眾議員長島昭久（左）等人。（記者王藝菘攝）

    立法院長蘇嘉全（右）接見日本眾議員長島昭久（左）等人。（記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法院 大法官 蘇嘉全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：國民黨阻司法院人事 蘇嘉全：該表決就表決


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.