國民黨阻司法院人事 蘇嘉全：該表決就表決

2016-09-21 11:01

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院針對司法院人事同意權時程兩度邀各黨團協商，但均因國民黨團反彈而無共識。立法院民進黨團昨趕在院會散會前，對已付委的總統咨文提出復議，擬於下次院會表決後，直接進入審查程序，無須再經在野黨團同意。立法院長蘇嘉全上午在立法院受訪表示，行使同意權是立院該盡的義務，只要照議事規則決定，「該表決就表決」。

蘇嘉全說，大法官10月底就會任期屆滿，立法院應盡速行使同意權，會請議事處對相關流程再檢討，也希望國民黨團可以同意，不要讓憲政出現空窗。至於是否要表決決定時程？蘇嘉全說，「只要照議事規則，本來該表決的就是要表決，該如何進行，我們就會照議事規則進行。