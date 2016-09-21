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陳彥伯傳緋聞 柯P：這不是市長要管的項目

2016-09-21  10:54

〔記者郭安家／台北報導〕《壹週刊》今爆料，新黨台北市議員陳彥伯，曾經於議場問台北市長柯文哲「肚臍」英文怎麼拚，知情度大增，但已婚的陳彥伯卻和長相清秀的骨感妹密集約會，熊抱、熱吻。柯文哲今早參加國家災日活動，被媒體詢問此事看法，柯直言，這個緋聞不是市長要管的項目，好不好？拜託！

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  • 柯文哲說，緋聞不是市長要管的項目。（資料照，記者黃耀徵攝）

    柯文哲說，緋聞不是市長要管的項目。（資料照，記者黃耀徵攝）

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