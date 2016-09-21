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週末戰士政策 國防部：盡量選退伍8年內者

國防部全民防衛動員室少將代主任蔡忠誠表示，「週末戰士」盡量選退伍8年內的後備軍人，保持部隊青壯。（資料照，記者林敬倫攝）

2016-09-21  10:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部擬推動「週末戰士」（短期入營服役制度）政策，明年1月起將選擇單位試辦，目前仍在擬定相關指導綱要。對此，民進黨立委王定宇在立法院外交國防委員會質詢該議題，國防部全民防衛動員室少將代主任蔡忠誠表示，「週末戰士」和美國國民警衛隊不同，將以高戰力、高技術、原兵歸原單位為原則，也盡量選退伍8年內的後備軍人，保持部隊青壯。

王定宇今上午質詢時問週末戰士政策實施方式，國防部長馮世寬說，戰管人員、高科技操作、專長人員，「都希望他們回來。」王聞言追問，馮世寬是飛行員出身，如果週末戰士回來，「那你F-16要不要給他們飛一下？」要馮世寬注意機密、技術等問題。馮世寬說，「我們可以請他們當教官。」

王定宇追問，週末戰士將投入立即戰力，還是成為後勤資源戰力？馮世寬說，可以投入工作者，例如戰管、模擬機教官等。蔡忠誠表示，這和美國國民警衛隊制度不同，後者有自己的裝備和基地，我軍將以高戰力、高專長、高技術，原兵歸原單位，也以退伍8年內後備軍人為主，保持部隊青壯。

王定宇問，那是否給予公假？雇主是否支薪給週末戰士？蔡忠誠說，希望財政部有配套，甚至考慮減免稅賦方案，而雇主薪水還是要付。王問，是否「週末戰士」在軍中會再多領一份薪水？蔡說，對，基本上會利用週六、週日，但如有需要，也可利用週間時間。

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  • 立法院國防外交委員會，國防部長馮世寬出席接受備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院國防外交委員會，國防部長馮世寬出席接受備詢。（記者王藝菘攝）

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