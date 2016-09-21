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黨產會10/7首場聽證會 開放30民眾旁聽

不當黨產處理委員會主委顧立雄與發言人施錦芳21日召開記者會，說明第二次委員會議決議等。（記者簡榮豐攝）

2016-09-21  10:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕追查黨產！行政院不當黨產處理委員會將於10月7日上午9點，於台北市青少年發展處5樓召開首場「聽證會」，針對中央投資公司、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織，進行認定，目前已向相關出席人員寄發通知書。聽證會將開放30名民眾報名旁聽，報名事宜以本週五下午4點行政院電子公報公告為準。

黨產會發言人施錦芳表示，當天聽證會將釐清三項爭點，希望透過三項爭點，將黨產神祕面紗一一揭露。其中包括：

一、中央投資公司、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織。

二、中投、欣裕台董事及監察人陳樹等5人所持有中投及欣裕台股權，是否受國民黨之信託所持有。

三、中投及欣裕台之股權是否屬國民黨不當黨產取得財產，是否應命移轉國有、地方自治團體或原所有權人所有。

聽證會出席人員則包括當事人國民黨、中投公司、欣裕台公司；利害關係人為中投公司董監事、欣裕台公司董監事；證人為國民黨行管會主委邱大展、國民黨簽證會計師、中投公司簽證會技師、欣裕台公司簽證會計師。

聽證會也邀請學者專家與政府機關代表出席。包括李瑞倉、張清溪、楊士仁、黃世鑫；政府機關代表為內政部民政司、經濟部商業司、財政部。

針對部分媒體報導黨產會已掌握相關事證，施錦芳表示，黨產會近日已展開調查程序，包括向經濟部、財稅資訊中心及相關單位蒐集事證，但相關資料目前不方便做說明，相關事證會將在聽證會時向大家說明。

黨產條例規定，對附隨組織之處分，應經公開聽證程序來認定，也就是說，一旦聽證程序認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，其財產將被推定為不當取得之財產，自該條例公布之日（二o一六年八月十日）起禁止處分。

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  • 黨產會決議不當財產不得支付黨工薪水，國民黨在條例公布次日，開出10張共五億兩千萬元的支票，準備支付未來十個月黨工薪水，不當黨產處理委員會主委顧立雄（右）、發言人施錦芳（左）21日召開記者會，針對國民黨涉及違反「禁止處分」條例規定說明。（記者簡榮豐攝）

    黨產會決議不當財產不得支付黨工薪水，國民黨在條例公布次日，開出10張共五億兩千萬元的支票，準備支付未來十個月黨工薪水，不當黨產處理委員會主委顧立雄（右）、發言人施錦芳（左）21日召開記者會，針對國民黨涉及違反「禁止處分」條例規定說明。（記者簡榮豐攝）

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