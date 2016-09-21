柯P鬆口：讓楊芳玲請辭

2016-09-21 10:26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午陪副總統陳建仁出席國家防災日活動，會後媒體詢問柯文哲批准了法務局長楊芳玲的辭呈？柯表示，「我們就尊重她的意願，讓她辭職。」