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柯P鬆口：讓楊芳玲請辭

2016-09-21  10:26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午陪副總統陳建仁出席國家防災日活動，會後媒體詢問柯文哲批准了法務局長楊芳玲的辭呈？柯表示，「我們就尊重她的意願，讓她辭職。」

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  • 被問是否批准法務局長楊芳玲的辭呈，柯文哲說，「我們就尊重她的意願，讓她辭職。」（資料照，記者黃耀徵攝）

    被問是否批准法務局長楊芳玲的辭呈，柯文哲說，「我們就尊重她的意願，讓她辭職。」（資料照，記者黃耀徵攝）

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