馬英九公開徵聯 鄉民激創意這樣對很酸...
2016-09-21 10:35
前總統馬英九（右）21日出席東吳大學中文系全球徵聯監暨劉志英對聯書法展，馬英九親自揮毫書寫徵關聯的上聯。（記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天上午出席東吳大學中文系全球徵聯活動，並拿出5年前曾在他總統任內所提的上聯「秋刀出鞘漁民笑」，公開徵求下聯；消息一出後，鄉民也激發創意想出下聯。
PTT上的鄉民也激發創意，提供下聯對句，包括「夏劍入珠農夫泣」、「馬耳生茸裝睡覺」、「水母入府中共笑」、「金槍入口馬皇嬌」、「黨產歸公藍蛆哭」 、「秋意香蕉鄉民笑」等。
馬英九曾在5年前視察高雄前鎮漁港時，提出上聯「秋刀出鞘漁民笑」，馬英九表示，雖然當時都有腹案，但這句上聯已經等了5年未見外界回應。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 週末戰士待遇 國軍擬給退伍階級俸1.45倍
- 外交部擬撤4外館 立委：錯誤措施
- 兆豐案遭政院點名究責 曾銘宗主動至監院告發
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊
- 聖坦德 & 霍羅克─布達佩斯近郊遊首選地
- 這理由若成立 呂秋遠律師：台灣離婚率可能有99％
- 地上權住宅 豪宅建商：賣1間賠3成
- 在看守所內吞洗碗精自傷 北投砍警嫌盼停押
- 新式火箭發動機 北韓稱測試成功
- 公視新董事下周開工 舒米恩最怕這件事
- 中埔國中有校犬「 黑妞」人人愛
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 吃蛤蠣射精病患後來怎麼了？ PO文透露他後續狀況...
- 反TTIP 數千民眾歐盟總部抗議
- 凌性傑／記憶的暗室
- 小川普指難民是「毒彩虹糖」 網友反酸
- 取消敬師金推優惠 老師：放假較重要
- 追加預算舉債被批 市府：花在刀口
- 小林麻央病情加重 癌細胞轉移入骨
- 馬尼尼為／詩三首
- 轉PO虐鼠 動保所送辦 檢不起訴
- 許維恩後悔認愛kid 老被Tag好煩啊
- 吳德榮：颱風恐在關島形成 可能朝台灣來
- 藍八縣市長訪中 林全：不能傷害國家主權
- 即時通訊夯 逾3成網路族少打電話
- 這乳溝妹在賣場「閉眼打坐」 讓網友們驚艷
- 教育躾最重要 95歲退休校長獲表揚
- 保育臺灣白魚 食水嵙溪放流
- 彎又陡 蘭潭學府路擬拓寬
- 壓力太大？國小生企圖在校跳樓！
- 2名醫涉詐保案 1女保戶最高詐領近300萬元
- 扎到廢針頭提告 愛滋婦再議又敗
- 濾掛式咖啡致癌？南投醫院：勿自己嚇自己
- 小護士愛上已婚男 墮胎被甩砍負心漢7刀
- 《高雄公開賽第1回合》葉偉志 李家豪68桿並列領先
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Man stable after incident in Paris
- 前女友之死疑點多 金凱瑞遭控過失致死
- 議長補選卡關 綠營急連署召開臨會
- 嘉市議員蔡榮豐遭襲案 逞凶小弟供出主謀…
- 換尿布也會觸犯性侵罪 亞利桑那判決引爭議
- （影音）十八相送女兒上學 許老三「我愛你一兆」親親小S
- 核試坑道口設偽裝網 北韓恐隨時啟動核試
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬英九公開徵聯 鄉民激創意這樣對很酸...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分