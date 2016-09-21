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馬英九公開徵聯 鄉民激創意這樣對很酸...

前總統馬英九（右）21日出席東吳大學中文系全球徵聯監暨劉志英對聯書法展，馬英九親自揮毫書寫徵關聯的上聯。（記者朱沛雄攝）

2016-09-21  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天上午出席東吳大學中文系全球徵聯活動，並拿出5年前曾在他總統任內所提的上聯「秋刀出鞘漁民笑」，公開徵求下聯；消息一出後，鄉民也激發創意想出下聯。

PTT上的鄉民也激發創意，提供下聯對句，包括「夏劍入珠農夫泣」、「馬耳生茸裝睡覺」、「水母入府中共笑」、「金槍入口馬皇嬌」、「黨產歸公藍蛆哭」 、「秋意香蕉鄉民笑」等。

馬英九曾在5年前視察高雄前鎮漁港時，提出上聯「秋刀出鞘漁民笑」，馬英九表示，雖然當時都有腹案，但這句上聯已經等了5年未見外界回應。

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