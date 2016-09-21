特偵組案件少 顏大和：2010年後政治較清明

立法院司法法制委員會，檢察總長顏大和出席接受備詢。（記者王藝菘攝）

2016-09-21 10:29

〔記者曾韋禎／台北報導〕特偵組真的選擇性辦案？民進黨立委質疑特偵組的定罪率低、近期案件大幅減少，不過檢察總長顏大和竟表示，特偵組所偵辦案件多發生於2010年之前，之後的政治較清明。

立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」。民進黨立委段宜康質疑，特偵組偵辦案件的定罪率低，績效太差，且選擇性辦案。

顏大和坦言，特偵組起訴過96人，但有獲判罪僅40人。他解釋，其中部會首長特別費案，後因修改法令而除罪化；另外是二次金改案、中醫公會及牙醫公會案，最後十餘人都無罪。

民進黨立委張宏陸質疑，特偵組最近都無案可辦。顏大和答覆，特偵組所偵辦案件多發生於2010年之前，現在的政治較清明。

國民黨立委許淑華要求應先召開兩場公聽會。不過民進黨立委柯建銘表示，廢除特偵組是上屆立法院的藍、綠共識，本來都在國民黨立委大跑票而準備逕付二讀，結果國民黨團馬上提出散會動議，勉強讓特偵組繼續苟延殘喘至今，這還需要討論什麼？

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