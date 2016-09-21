做最好的事？馮世寬妙答......

國防部長馮世寬。（資料照，記者林正堃攝）

2016-09-21 10:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬今上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、備詢，國民黨立委江啟臣稍早問，馮上任四個月，對於自己的表現是否滿意？馮世寬說：「我對自己很有信心。」江追問，馮世寬自認做最好和做最不好的事情為何？馮世寬答，做最好的是「維持兩岸和平」，官兵接受他的領導。最需要改進者，則是接受媒體對他的批評。這番應答引發現場人士竊笑。

不過，江啟臣指出，在網路大數據中，馮世寬被批評最多的事情是雄三飛彈誤射案，這代表危機處理不好，江追問，和受害者家屬的賠償事宜是否談妥？馮世寬說「正在進行」。江啟臣聞言說，都已經事發三個月了，應儘速處理。馮世寬表示，我們非常積極，已盡最大努力、誠意處理，謝謝委員指導。

民進黨立委羅致政問，馮世寬今天提出的業務報告，和四個月前剛上任時有何不同？馮世寬說，他個人對領導國防部深具性心，對國防業務了解，且三軍幹部接受他的領導，命令執行可以達成，他有信心可做很好。報告內容部分，除募兵制加強、推動退撫軍人相關制度，也有週末戰士等新政策。

民進黨立委王定宇質詢時則說，馮世寬經過媒體訓練和洗禮，應答已經進步很多，「我覺得你要謝謝媒體。」馮世寬聞言，當場面向記者席回答：「是！謝謝媒體朋友。」惹得現場人士大笑。