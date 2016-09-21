「秋刀出鞘漁民笑」 馬英九徵聯5年沒下文

前總統馬英九（右）出席東吳大學中文系全球徵聯監暨劉志英對聯書法展，馬英九親自揮毫書寫徵關聯的上聯。（記者朱沛雄攝）

2016-09-21 10:01

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午應邀出席東吳大學中文系全球徵聯活動暨劉志英對聯書法展，馬英九並拿出5年前他在總統任內視察高雄前鎮漁港時所提的上聯「秋刀出鞘漁民笑」，雖然馬英九心中已有腹案，但他表示要等外界反應後再決定公開，而這句上聯已經等了5年未見外界回應。

馬英九表示，多年來有許多學生問我如何學好英文，但他的答案是要先學好中文，如果自己的母語不好，英文是學不起來的，因此他希望大家了解，發揚中華文化不應該只是口號，而是變成生活的一部分，如果可以結合一些活動徵求詩文，會有很好的效果。

此外，馬英九還提及8年前剛上任總統時，友邦瓜地馬拉總統來訪，當時瓜國總統被一名律師以錄影帶方式指控會被謀殺，沒想後來還真的發生謀殺案，有一年他在屏東萬丹紅豆節寫了一首詩，表達慰問之意，讓瓜國總統非常感動，此後兩國關係就好的不得了。

受聘為該校講座教授的馬英九下週一將首度開課演說，昨天才開放網路報名，240個名額在1分鐘之內就額滿。