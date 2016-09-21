新南向政策，國泰金調查：近62%民眾正向看待。圖為呼應政府「新南向政策」陳菊等人前往中正國小觀摩正推行的越南母語教學。 （資料照，記者張忠義攝）

2016-09-21 10:03

〔記者廖千瑩／台北報導〕行政院本月初正式啟動新南向政策推動計畫，目標市場鎖定東協十國、南亞六國及澳洲、紐西蘭等18國，國泰金最新調查也顯示，有近62%的民眾認為新南向政策對於「台灣經貿成長與結構轉型」有正面效果。

國泰金今天公布9月國民經濟信心調查結果，結果顯示，7月景氣燈號轉為綠燈，且出口也連2月正成長，但民眾經濟信心並未受到正面經濟數據鼓舞，景氣現況跟景氣展望樂觀指數同步小跌，雖仍高於過去一年的平均水準，但民眾短期信心仍弱。

調查也指出，景氣展望偏保守，加上市場震盪，股市樂觀指數本月也呈現下跌，且已低於過去一年平均，民眾風險偏好雖然也跌，但仍在過去一年平均水準之上，顯示民眾對金融市場看法已有轉趨保守跡象。另調查也顯示，民眾對薪資與就業展望雖趨保守，但消費意願仍處穩健。

行政院月初宣布新南向政策推動計畫正式啟動，此次調查時事題也詢問民眾對新南向政策看法，有近62%的民眾認為新南向政策對於「台灣經貿成長與結構轉型」有正面效果，但逾5成認為效果有限。

至於民眾對於東協市場中五個主要新興市場（印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及越南）的看好程度，28.2%的民眾最看好馬來西亞，其次則為越南的25.9%，其他三國的看好程度也都在10%以上。