「雲峰」飛彈停止研發？ 國防部長回應說…

國防部長馮世寬（右）針對「雲峰」飛彈議題回應說，世界上沒有國家會對外透露自己武器研發的機密。（資料照，記者林正堃攝）

2016-09-21 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出研發10多年能打到北京、上海的中程飛彈「雲峰」，將被新政府停止開發。有媒體報導指出，國防部長馮世寬針對該議題回應說，世界上沒有國家會對外透露自己武器研發的機密。

據《聯合報》報導，國防部長馮世寬今天出席立法院外交國防委員會，並在委員會上進行業務報告，被媒體問到「雲峰」飛彈停止開發一事，馮世寬回應說「相信在這個世界上，沒有國家會對外透露自己武器的研發機密。」

「雲峰」飛彈據傳是根據雄風三型飛彈為基礎來研發，射程可達1200~1500公里，能打到中國北京、上海等地，但至今國防部從未證實這項飛彈計畫的存在。