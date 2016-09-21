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廢特偵組 邱太三：支持修法

2016-09-21  09:42

〔記者曾韋禎／台北報導〕特偵組廢除有望！法務部長邱太三今表示，支持立委修法廢除特偵組。

立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」。列席的邱太三指出，當初成立特偵組是仿效美國特別檢察官制度，然而美國的聯邦檢察官是行政官，不具獨立檢察權，才需特別檢察官賦予獨立檢察權。而我國各級檢察官均具獨立的偵查權，無論犯罪層級都能放膽偵辦。故特偵組自成立以來，其必要性屢遭質疑。

邱太三表示，特偵組直屬檢察總長，無上級機關進行管考，與案件稽催管考制度脫勾，為求檢察體系之精簡完備，應廢除特偵組以回歸偵查常態。

邱太三認為，應修法讓各級檢察署在偵辦重大貪瀆、經濟案件時，得借調專業人員協助辦案；也能在高檢署檢察長或檢察總長的指定下，讓檢察署跨區辦案。作為廢除特偵組之配套。

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  • 法務部長邱太三今表示，支持立委修法廢除特偵組。（資料照，記者朱沛雄攝）

    法務部長邱太三今表示，支持立委修法廢除特偵組。（資料照，記者朱沛雄攝）

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