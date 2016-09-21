廢特偵組 邱太三：支持修法
2016-09-21 09:42
〔記者曾韋禎／台北報導〕特偵組廢除有望！法務部長邱太三今表示，支持立委修法廢除特偵組。
立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」。列席的邱太三指出，當初成立特偵組是仿效美國特別檢察官制度，然而美國的聯邦檢察官是行政官，不具獨立檢察權，才需特別檢察官賦予獨立檢察權。而我國各級檢察官均具獨立的偵查權，無論犯罪層級都能放膽偵辦。故特偵組自成立以來，其必要性屢遭質疑。
邱太三表示，特偵組直屬檢察總長，無上級機關進行管考，與案件稽催管考制度脫勾，為求檢察體系之精簡完備，應廢除特偵組以回歸偵查常態。
邱太三認為，應修法讓各級檢察署在偵辦重大貪瀆、經濟案件時，得借調專業人員協助辦案；也能在高檢署檢察長或檢察總長的指定下，讓檢察署跨區辦案。作為廢除特偵組之配套。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 軍方招募「資安神盾戰士」
- 司院人事 民進黨團將逕入審查
- 名嘴提醒柯P 民進黨的他對市長之位虎視眈眈...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 美連續爆炸案 升高為恐攻
- 金門高職教官辱罵救災官兵 國防部譴責
- 洗腎婦掀衣、胡說 急性譫妄症上身
- 三立電視經營權之爭 再傳濃濃煙硝味
- 【愛讀書】《有的記得，有的忘了》
- Fed展開兩天會議 歐股小漲小跌
- 土城中正里老人共餐 飯前跳健康操
- 「不當財產 禁止處分」條例公布後隔日// 國民黨開出10張支票 共5.2億
- 徐若瑄產後積極復出 疑努力搶錢救夫
- 桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊
- 陶博陶藝雙年展 作品多元、塑性高
- 裂縫無礙結構 高公局：雪隧明年總體檢
- 〈幸福商談室〉過度的妥協 謀殺了關係
- 戴隱形眼鏡睡覺 小心感染寄生蟲
- 養傷60天 殷仔復出首役「還是殺」
- 〈Let’s talk〉同居阿姨殷勤示好 樂見單親媽有個伴
- 火燒船漂至大武 環局啟動防油污
- 八卦山天空步道 免費延至農曆春節前
- 懷胎8月女仍吸毒 瞎扯對小孩沒影響
- 遭2男跟蹤偷拍 女星動怒：請學會尊重
- 信封袋寫滿支出…暖警幫「辛苦錢」找到失主
- 名嘴變名代 電視光環受矚目
- 半年不見寶貝孫 80歲外婆哭又笑
- 北投女童割喉案 龔嫌：她倒楣碰到我
- 各黨齊轟 市長首要鞏固團隊
- 老人日照中心 還有三成名額
- 淡海輕軌列車 11月上路測試
- 〈愛の相親事件簿〉貪婪起於人性之道德崩壞男
- 11位銀髮阿嬤組團演戲 傳遞生命故事
- 濫賭養小三 父中風判女兒免扶養
- 凌性傑／記憶的暗室
- 糧農組織漁委會會議 中國逼我離場
- 高市106年總預算 砍公務員慰問金增清潔獎金
- 只要他開轟 殷仔沒敗過！
- （影音）十八相送女兒上學 許老三「我愛你一兆」親親小S
- 謝淑薇賽事因里約奧運報銷 嗆網協 ：直接公佈單據啦！
- 健身中心抽檢 僅1家全部合格
- 《亞洲盃》台灣女排奪第5 歷來最佳戰績
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：廢特偵組 邱太三：支持修法
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分