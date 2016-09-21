陳雅琳離職內幕 原來因「政治色彩」遭打壓？

三立總經理張榮華。（資料照，記者陳奕全攝）

2016-09-21 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕三立電視台是台灣最賺錢的電視台之一，但近來內部氣氛動盪，8月時傳出大裁員，當家主播陳雅琳又在日前宣布跳槽壹電視。週刊披露，這些事情其實都與三立董事長林崑海、總經理張榮華之間的矛盾有關。

根據《壹週刊》報導，針對陳雅琳跳槽，三立員工指出，陳其實已經被打壓很久了，所謂「阿信主播」、「打不死的蟑螂」等綽號，都是反映她的這種處境，她因為是黨政記者出身，政治色彩濃厚，播報方式老派、嚴肅，因此被力圖去政治化的張榮華拔掉晚間6點主播，最後只剩下製作政治專題節目的功能。

三立員工透露，曾經選過立委的林崑海熱衷政治，政治立場支持綠營，張榮華則有不一樣的立場，因此三立內部其實是林崑海管新聞、張榮華管節目，兩人分庭共治。而張榮華很頭痛電視台挺綠的政治立場，讓偶像劇等節目賣不進中國，因此一直在推動「去政治化」。

三立董事長林崑海。（三立提供）