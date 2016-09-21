兆豐案 邱太三：調查局沒缺席

2016-09-21 09:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕法務部長邱太三今表示，調查局不管是洗錢防制處或是台北市調處，都有參與兆豐案的調查，不是名嘴所稱的獨缺調查局。

立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」。列席的邱太三被詢及兆豐案的調查時表示，現在除了北檢積極偵查外，金管會也有金檢小組赴美偵查。

他坦言，此案的困難點在於，要過濾、篩檢的資料，多是英文與西班牙文，牽涉公司多在海外，所以需要慢慢去釐清。

對於部分名嘴指控，調查局置身事外。邱太三澄清，此案除了金管會、北檢以外，調查局洗錢防制處、台北市調處都有協助調查。

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