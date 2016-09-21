小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚

2016-09-21 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林靜儀建議政府修訂民法，朝男女都滿18歲才能結婚方向修法，行政院長林全也說，確實有檢討空間，希望立法院朝這個方向進行。對此17歲就成婚的「過來人」立委顏寬恒說，未成年結婚，只要雙方家長同意，婚姻也可以很美滿，成年結婚的夫妻不一定就快樂，希望再多保留一些未滿18歲結婚的彈性。

《中國時報》報導，39歲的顏寬恒和父親顏清標都是17歲就步入禮堂，顏寬恒說，這在農業社會不算太早，緣分到了自然就結婚。他和老婆陳麗凌是小學同學，小六時就談戀愛，雙方父母同意，他們國三訂婚、高二時結婚，中間兩度離婚，但22年來，婚姻有如倒吃甘蔗。目前顏家從顏懷算起、二代顏清標、三代顏寬恒、四代顏鈺臻，現在還有一個2歲多小寶寶，早婚傳統讓顏家五代同堂，羨煞旁人。

顏寬恒被問到《民法》擬修訂女方18歲才能結婚，他說，這對男女平等在立意是良善的，也尊重不同聲音。但他以自身為例，認為未成年結婚也可以很美滿，成年結婚不一定快樂，認為可再多保留彈性。