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中客富豪團來了！800企業主台灣狂歡

中國廣州800企業主狂歡台北君悅飯店。（圖擷取自蔡玉真臉書）

2016-09-21  07:28

〔即時新聞／綜合報導〕中客減量問題，幾乎成了兩岸攻防的焦點之一，但是，據名嘴蔡玉真目擊，廣州安婕妤集團800位高階企業主，昨夜擠爆台北君悅飯店狂歡。

蔡玉真在臉書上PO文及照片指出，「誰說陸客團不來台灣？！我們非常歡迎有消費力的陸客來台旅遊交流，台灣有絶對的優勢，不怕人家來取經，就看自己有沒有好料，值得人家一來再來，不是只有夜市、阿里山和日月潭⋯」。

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