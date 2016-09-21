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小英選徐國勇政院發言人 藍委讚：堪稱高招！

賴士葆（右）與召委徐國勇（左）交談。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-21  07:29

〔即時新聞／綜合報導〕立委徐國勇日前接下行政院發言人一職，國民黨立委賴士葆忍不住說：「蔡英文這項用人策略，堪稱高招！。」

《周刊王》報導，賴士葆解釋，蔡英文若親自拍板由「根正苗紅」的徐國勇取代泛綠的童振源，可以化解政院發言系統與媒體的緊張關係，也可以獲得深綠鐵粉的認同，若徐國勇上任後，沒有引爆藍綠對峙，那蔡英文這項用人就是高招！

有其他藍委認為，蔡英文用不分區綠委轉任閣員，除了可暢通黨內人士管道，也暗示排名在後的不分區立委，只要有心、支持政策就一定有機會當官。

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  • 徐國勇日前接下行政院發言人。（資料照，記者張嘉明攝）

    徐國勇日前接下行政院發言人。（資料照，記者張嘉明攝）

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