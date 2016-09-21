週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
2016-09-21 06:56
〔即時新聞／綜合報導〕電視名嘴、新黨台北市議員陳彥伯，被週刊拍到和一名長相清秀的骨感女子密集約會，週刊登出疑似2人在東北角的富基漁港旁親熱的照片，他被求證時解釋，和女子是普通朋友，駁斥「怎麼可能嘛」，強調若週刊虛構故事、穿鑿附會，一定提告。
《壹週刊》今出刊報導，本月陳彥伯被目擊，4天內和「骨感妹」會面3次，2人到了人少的東北角海岸後似乎卸下心防，牽手、勾肩搭背，甚至還有熊抱、親吻等。此外，隔天陳彥伯也被拍到開車到「骨感妹」住處樓下；也曾到美麗華美食街一起用餐，陳彥伯還幫忙吃「骨感妹」吃不完的拉麵。
陳彥伯曾任報社記者，後來還當名嘴，頗有知名度，他妻子曾當記者，後來到考試院任公職12年，為了陳彥伯選舉連任，甚至辭掉公職專心輔選。
報導提到，陳彥伯被問到和「骨感妹」的事情時，妻子剛好也在場，這時陳拉著記者闢室密談，他看到在美麗華被拍到和骨感妹一起吃飯的照片，強調女子是普通朋友，對方有私事要拜託他，在公開場合吃飯很正常，還稱對方也是官員，自己的辦公室主任跟她更熟，但不方便透露她的婚姻狀況。陳彥伯也說，自己都在趕時間了，怎可能吃她的食物，一度回說「怎麼可能嘛」，強調若週刊虛構故事、穿鑿附會，一定提告。
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