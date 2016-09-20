新南向政策首提具體方案 與馬來西亞合作防洪
2016-09-20 23:39
〔記者鄭旭凱／台北報導〕台灣水文資訊學會成功把台灣水利科技技術輸出，將協助馬來西亞以人工智慧建置區域淹水預報系統，新南向政策辦公室主任黃志芳表示，這是台灣科技南向建功，希望該合作案未來能成為新南向政策的典範。
東南亞國家近年普遍受劇烈氣候變遷之苦，淹水災情可持續數週，影響數千人至萬人，台灣水文資訊學會研發的淹水預報系統，可以在豪雨發生時提前發布淹水預警，前期計畫經費10萬美金已獲得馬來西亞方面核定。
黃志芳表示，除了馬來西亞以外，包括印尼、菲律賓、泰國等國家長期都有水患問題，更有防災需求，台灣與馬國的合作案結合台灣優勢科技成果及東南亞國家防災需求，更有新南向政策所強調的人文因素。
這套系統是淡江大學水資源及環境工程學系系主任張麗秋與台灣大學生物環境系統工程學系特聘教授張斐章合作開發，上週淡江大學與馬來西亞政府簽約，張麗秋表示，今天已收到馬來西亞寄來的合約書。
張斐章表示，每當豪雨發生時，人工智慧區域淹水預報系統，會運用和寶可夢（pokemon go）遊戲同樣的模式，結合Google map，透過影像處理及後端大數據模擬與分析，推測周邊及下游未來可能發生的淹水狀況，提前在數小時甚至數日即發布預警，大大降低水患造成的傷害。
黃志芳多次和張麗秋、張斐章及淡大校友本計畫顧問廖世卿等人探討相關事宜，日前三人到總統府向黃志芳報告與馬國的合作進度，黃志芳表示，這是台灣首次有水利專家以科技技術輸出，由馬來西亞出資委託服務的跨國合作案，若進行順利，台灣方面也可以提供技術轉移。
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