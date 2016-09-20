謝龍介酸台南社福力六都墊底 市府打臉
〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對國民黨議員謝龍介議員引用《天下雜誌》日前公布2016度「幸福城市大調查」分析結果，台南市社福力6都中排名第6，社會局表示有欠公平。社會局指出，天下雜誌所做社福力評比指標，部份涉及各縣市財政結構及連帶影響而來的人力編制，在財政收支劃分法未修正前，以財政納入主要評比，對於合併前即已陷入財政窘困的台南市，顯失公平。
社會局表示，南市在財政窘困情形下，依天下雜誌調查結果高風險家庭個案平均面訪次數、身心障礙福利機構核定安置住宿及日托人數占身心障礙人數比率、以及民眾對縣市長期照護政策滿意度、首長是否關心弱勢族群扶助等4個指標均為6都第1。
社會局指出，依行政院主計處「縣市社會工作重要統計指標」志願服務指標包含志工人數、服務時數、志工人數佔15歲以上人口比率及每位志工1年內提供服務時數等4個項目，天下雜誌僅取志工人數來評定6都社福力，較為偏頗。
社會局表示，另依據行政院主計處「縣市社會工作重要統計指標」，南市每位志工1年內提供服務時數來比，南市佔6都之首；因應高齡化普設的社區照顧關懷據點，南市目前已設置378個據點，以行政區里而言，分佈密度居全國之冠，今年亦推動據點轉型日托老服務，落實佈建在地社區照顧的服務網，於天下雜誌長期照護滿意度項目獲得6都第1。
另有關55歲以上長青學苑參與，社會局表示，南市104年度長青學苑共開設286班共9719人參加，全市37區均開辦，統計基準以參加人數統計而非以參加人次統計，所以百分比偏低，若加上各區辦理市民學苑多為長者參與，百分比應居前茅。
社會局也首創「偏鄉兒少社區照顧據點希望小屋」，透過成立社區樂團及美藝教室等多元才藝培訓，提高偏鄉兒少的競爭力；積極建置身障者綿密照顧網絡，已有23處小作所，居全國之冠。
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