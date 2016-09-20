參與ICAO仍樂觀？ 李大維：不樂觀早就得憂鬱症
2016-09-20 22:54
〔即時新聞／綜合報導〕國際民航組織（ICAO）大會將在27日於加拿大蒙特婁展開，由於我方至今尚未收到邀請函，民進黨立委邱志偉今（20）日質詢時表示，外交部長李大維上周答詢時還說樂觀，質疑到底有沒有做最壞的打算。對此，李大維回答「在台灣當外交官，如果你不樂觀的話，早就得憂鬱症了。」
綜合媒體報導，邱志偉表示，ICAO今年的秘書長是中國籍，會不會最後根本不讓台灣與會，「外交部有沒有因應方案？有沒有做最壞的打算？」
對此，李大維表示，許多重要國家的民航官員還是會跟台灣官員在蒙特婁會面、討論。李大維也說，在台灣當外交官，「如果你不樂觀的話，早就得憂鬱症了。」
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