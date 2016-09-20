以色列送愛關懷台南 捐贈117張地震桌
駐台北以色列經濟文化辦事處，捐贈台南117張地震桌，市長賴清德代表接受，並頒贈感謝狀給辦事處代表游亞旭，感謝友誼關懷。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕駐台北以色列經濟文化辦事處，持續關懷台南，捐贈117張地震桌，今日由市長賴清德代表接受並頒贈感謝狀給駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭，感謝以色列朋友對南市民的愛與關懷。
市府表示，地震桌是以色列科學家Arthur Brutter和Ido Bruno設計，其特殊設計，能夠吸收垂直掉落物體的能量，將壓力平均散布在桌面，讓物體往兩側墜落，不會壓垮桌子，保護桌下學童的生命安全，經過測試，地震桌能承受高達1公噸的垂直衝擊力道。
今年2月6日凌晨大地震，游亞旭當天即致函慰問，表達協助意願，更在地震發生後兩周，與具國際救災經驗的以色列救援隊亞洲區主任Mr. Yotam Polizer, Asia Regional Director of IsraAid至台南訪視土壤液化災區，交流救援經驗。
賴清德表示，地震發生的當下，市府便接收到來自以色列的關懷，這次游代表還運用舉辦國慶酒會的經費，購置防震桌送給台南，代表以色列對台灣的友誼，更代表以色列對台南市民的愛。
賴清德表示，希望未來台南與以色列有更寬廣長遠的合作關係，因為以色列是一個偉大國家，除了在防救災有非常卓越技術跟經驗以外，位於沙漠地區還可種植農產品行銷到其他國家，栽灌技術也非常了不起，加上全國人民的團結，都值得欽佩學習。
游亞旭說，在以色列，人民的生命是非常珍貴的，相信在台灣也是一樣，因此把國慶酒會的預算使用在對台南的支持，捐贈117張地震桌，不但是紀念117位罹難者，也象徵對台南的友情及支持。
117張地震桌除了2張地震桌交由消防局災害防救教育館展示教育使用之外，其餘115張由教育局轉贈地震校舍受損學校為主，使用於地震教育及緊急安全庇護。
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