| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

會徽遭中國打壓 殘總：中華奧會過去都用黨徽

2016-09-20  22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢日前指出，參賽時受到中國打壓，強制把制服上的國徽改成國民黨黨徽才能出賽，引起社會關注。中華民國殘障體育運動總會（NPC）會長賴復寰今（20）日表示，1981年奧會模式（洛桑協議）決定的會徽就比較接近「黨徽」，台灣殘障奧會2004年註冊時則是使用「國徽」，才會受到中國抗議，要求未來皆使用黨徽。

根據《新頭殼》報導，賴復寰表示，中華奧會的會徽與殘總的會徽其實不一樣。台灣退出聯合國後，1981年洛桑決議裡的中華奧會會徽，12道星環有頂到外環，「比較接近黨徽」。

至於殘總使用的旗幟，則是在2004年向國際殘奧申請的，裡面使用的是國徽。

賴復寰表示，中國方面希望未來台灣殘奧或其他協會出賽，都要使用洛桑協議的「黨徽」，才會有這次的事件。

廣告
  • 賴復寰（圖右）指出，其實過去中華奧會一直是用「黨徽」當做會徽。（資料照，記者簡榮豐攝）

    賴復寰（圖右）指出，其實過去中華奧會一直是用「黨徽」當做會徽。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國徽 帕拉林匹克運動會 會徽 黨徽
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：會徽遭中國打壓 殘總：中華奧會過去都用黨徽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.