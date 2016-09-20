會徽遭中國打壓 殘總：中華奧會過去都用黨徽

2016-09-20 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢日前指出，參賽時受到中國打壓，強制把制服上的國徽改成國民黨黨徽才能出賽，引起社會關注。中華民國殘障體育運動總會（NPC）會長賴復寰今（20）日表示，1981年奧會模式（洛桑協議）決定的會徽就比較接近「黨徽」，台灣殘障奧會2004年註冊時則是使用「國徽」，才會受到中國抗議，要求未來皆使用黨徽。

根據《新頭殼》報導，賴復寰表示，中華奧會的會徽與殘總的會徽其實不一樣。台灣退出聯合國後，1981年洛桑決議裡的中華奧會會徽，12道星環有頂到外環，「比較接近黨徽」。

至於殘總使用的旗幟，則是在2004年向國際殘奧申請的，裡面使用的是國徽。

賴復寰表示，中國方面希望未來台灣殘奧或其他協會出賽，都要使用洛桑協議的「黨徽」，才會有這次的事件。