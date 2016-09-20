會徽遭中國打壓 殘總：中華奧會過去都用黨徽
2016-09-20 22:42
〔即時新聞／綜合報導〕中華台北里約帕拉林匹克代表隊總團長陳李綢日前指出，參賽時受到中國打壓，強制把制服上的國徽改成國民黨黨徽才能出賽，引起社會關注。中華民國殘障體育運動總會（NPC）會長賴復寰今（20）日表示，1981年奧會模式（洛桑協議）決定的會徽就比較接近「黨徽」，台灣殘障奧會2004年註冊時則是使用「國徽」，才會受到中國抗議，要求未來皆使用黨徽。
根據《新頭殼》報導，賴復寰表示，中華奧會的會徽與殘總的會徽其實不一樣。台灣退出聯合國後，1981年洛桑決議裡的中華奧會會徽，12道星環有頂到外環，「比較接近黨徽」。
至於殘總使用的旗幟，則是在2004年向國際殘奧申請的，裡面使用的是國徽。
賴復寰表示，中國方面希望未來台灣殘奧或其他協會出賽，都要使用洛桑協議的「黨徽」，才會有這次的事件。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 驚！12年情畫句點 裘莉聲請離婚休掉小布
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 風掃梨山蘋果 加工降低損失
- 台灣紅茶之父 日人後代尋根
- 全災型應變中心 台中市府首創奏功
- 中資財團砸2332億 租墨爾本港50年
- 紅髮男插槍逛街 嗆警︰什麼好查
- 蒂娜．艾思卡哈／詩與倫理的雙重解構
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 吃蛤蠣狂射精 醫師提公式分析：有可能
- 立委：中國分化 台灣無分裂本錢
- 首長風災出國 議員痛斥不應該
- 這工作讓年輕人年收百萬 代價卻是「自由」
- 「小胖」再湊2個8 挑戰年度3獎項
- 世大運招募親善團 柯：無上限
- 萬兩黃金打造 湧蓮寺觀音開放參拜
- 穿堂滿垃圾 孝威國小校長PO照7高中生自首
- 社論》北京的「下台階」？
- 淡水河水上巴士慘澹經營 民代促再開新碼頭串景點
- 珠寶小開糾纏求愛 D奶主播宣布暫離主播檯
- 新店下城里開課 銀髮族玩磚雕
- 中資進駐引排華潮？ 法國頻傳攻擊華裔事件
- 〈徵文啟事〉消除心中惡魔
- 研究發現 美國3％人擁有全國一半槍枝
- 隆恩圳串連公園 打造親水綠廊帶
- 買車未償貸 被查出詐貸不還
- 〈愛情隨堂考〉媽寶情人 現形吧
- 《第68屆艾美獎》希德斯頓戲王成空 頒獎給自己人
- 花博LOGO經費精打細算 巧思好讚
- 敘停火協議到期 難民高峰會登場
- 控洋師渾身酒味 他稱糖尿病味道
- 芬妮．克拉瑪基朗來台獨奏會
- 新觀光局長周永暉 拚2百萬日客
- 中國公司怪規定 員工買這款手機將直接辭退
- 埋廢水管線沒通知 業者引公憤
- 行銷台灣燈會 東京旅展不缺席
- 訂房網站洩個資 房客被詐24萬
- 〈姦情曝光〉情濃人夫送房 情逝告小三吐還
- 染菌害逾140人腹瀉 烤鴨店勒令停業
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：會徽遭中國打壓 殘總：中華奧會過去都用黨徽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分