黨職併公職等3項議題 林全：列優先改革

2016-09-20 22:04

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨早年有200多人黨職併入公職計算支領退休金引發爭議，長期以來遭外界批判，行政院長林全今天在立法院答覆委員施政總質詢時，針對立委鄭運鵬關切的「黨職併公職」、「政務併事務」，以及退休軍公教「月退俸」等3項議題，林全表明政府支持改革的立場，強調將列入優先處理項目。

行政院今晚發布新聞稿表示，有關「黨職併公職」、「政務併事務」部分，林全已責成政務委員林美珠、許璋瑤進行處理。

鄭運鵬質詢指出，根據銓敘部統計，黨職併公職的公務人員有233名、政務人員有10名，對於「黨職併公職」產生的弊病，行政院應如何處理？又目前尚有500多位退職政務人員，適用93年廢除的「政務人員退職酬勞金給與條例」，領取的退職金，共超過新台幣12億，每年利息超過2億，鄭運鵬認為應從「政務人員退職撫卹條例」調整退休政務人員領取月退休金的天花板，並限制18%優存的金額。

此外，月退俸原為避免領取人舟車勞頓及人事作業方便，採取每半年發放方式，然現在已改為指定帳戶轉帳，還是6個月發放1次，倘退休公務員在1月死亡，退休金可領到6月，鄭運鵬認為有逾越法律規定之處。

至於對退休軍公教人員每半年預發1次月退俸，可能衍生領取人死亡，已領取的退休金卻免予收回，或溢領的問題，並影響財政調度，應研究修改為按月支領，這部份已指示行政院人事總處協調銓敘部儘速完成施行細則的修正。

為確保軍公教人員退休俸不被溢領，人事總處表示，各機關在發放前均會針對領取人是否死亡、赴中居住、再任公職等情事進行查核，避免溢領的發生。