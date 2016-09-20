妻子還沒辭成 姚立明：我還是會幫柯P

姚立明說，柯P現在要選，「我還是會幫」，但若大巨蛋續建什麼都不改，他就不支持柯。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-20 22:02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市法務局長楊芳玲的丈夫、國會觀察基金會董事長姚立明今於年代政論節目表示，太太今中午與台北市柯文哲吃中飯，談得很愉快，但柯不給簽（辭呈），到現在還沒辭成。姚還說，柯P加油，現在還來得把市政搞好，不要擔心民調。他受訪說，柯P現在要選，「我還是會幫」，若大巨蛋續建什麼都不改，他就不支持柯。

對於妻子請辭，令外界質疑柯文哲領導風格，姚立明表示，每個人有不同選擇，你選擇賓士車、我選擇裕隆車，柯文哲選擇這種方式做事情，楊芳玲也有自己選擇，是方式不合。他說，柯P沒有貪汙、腐敗問題，戮力於公，但領導風格太台大急診室，市府有太多專業不是急診室，柯面臨領導風格問題，不是值不值得支持的問題，所以他不會分道揚鑣。

姚立明表示，楊芳玲是北市府少數可以對柯文哲說NO的人，以後若沒人擔任這角色，柯會很危險，希望柯轉變領導風格，謙卑聽人意見，不要權力一把抓。

談到繼續支持柯文哲的理由？姚立明表示，他一個人在第三勢力這麼久，總算有白色力量這出口，如果柯文哲施政沒延續下去，這力量恐怕就下去了，若時代力量可以代表第三勢力，當然就把白色力量接去，但他還是希望柯不要實驗失敗，「我還是會幫他（柯），時間還有兩年，不要灰心」。

但姚立明也說，遠雄現在看來沒讓步，若大巨蛋興建，遠雄仍什麼都不改，那他就不支持柯了。