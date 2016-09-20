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楊芳玲請辭扯出內鬼說 姚立明強力反駁

2016-09-20  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市法務局長楊芳玲請辭，意外牽扯出與遠雄大巨蛋續約有關，不滿法務局被造謠成「內鬼」，姚立明今在節目中強力反駁。

國會觀察基金會董事長姚立明今在三立《新台灣加油》節目中表示，市政府內負責大巨蛋案的專案小組，包括法務局局長楊芳玲，皆傾向與遠雄解約，認為市政府有籌碼且有勝算打贏官司，但民進黨內部人士卻認為與遠雄打官司一定會輸，甚至唱衰法務局，而柯P最後疑因「政治考量」，決定暫不解約。

姚表示，下屬必須尊重長官的「政治決定」，但楊芳玲從頭到尾支持台北市政府巨蛋解約，如今卻被造謠成反對巨蛋解約，市議員童仲彥甚至暗指法務局是市政府的「內鬼」，姚立明說，應該想想放話的人目的為何？為何反對遠雄的人一個個被逼離台北市政府？

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  • 姚立明昔為柯P戰友，如今太太楊芳玲請辭，與柯P的關係備受關注。（資料照，記者簡榮豐攝）

    姚立明昔為柯P戰友，如今太太楊芳玲請辭，與柯P的關係備受關注。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 楊芳玲請辭扯出內鬼說，姚立明親上火線反駁。（圖擷自三立新聞台）

    楊芳玲請辭扯出內鬼說，姚立明親上火線反駁。（圖擷自三立新聞台）

  • 台北市議員童仲彥在臉書暗指法務局為「內鬼」。（圖擷自童仲彥臉書）

    台北市議員童仲彥在臉書暗指法務局為「內鬼」。（圖擷自童仲彥臉書）

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相關關鍵字： 大巨蛋 姚立明 柯文哲 楊芳玲 遠雄
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