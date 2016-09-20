楊芳玲請辭扯出內鬼說 姚立明強力反駁
2016-09-20 23:49
〔即時新聞／綜合報導〕台北市法務局長楊芳玲請辭，意外牽扯出與遠雄大巨蛋續約有關，不滿法務局被造謠成「內鬼」，姚立明今在節目中強力反駁。
國會觀察基金會董事長姚立明今在三立《新台灣加油》節目中表示，市政府內負責大巨蛋案的專案小組，包括法務局局長楊芳玲，皆傾向與遠雄解約，認為市政府有籌碼且有勝算打贏官司，但民進黨內部人士卻認為與遠雄打官司一定會輸，甚至唱衰法務局，而柯P最後疑因「政治考量」，決定暫不解約。
姚表示，下屬必須尊重長官的「政治決定」，但楊芳玲從頭到尾支持台北市政府巨蛋解約，如今卻被造謠成反對巨蛋解約，市議員童仲彥甚至暗指法務局是市政府的「內鬼」，姚立明說，應該想想放話的人目的為何？為何反對遠雄的人一個個被逼離台北市政府？
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