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區公所效能不彰？ 桃市議員建議虛級化

2016-09-20  20:56

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市12區區長今天到議會備詢，國民黨議員魯明哲誇讚中壢區公所執行率高達7成是模範生，未料，身兼民進黨團總召的議員黃傅淑香卻打槍，中壢區公所雖然錢花得很快，但工作效率卻是零，她還以龍岡路坑洞為例，區公所竟然要10天才能派工，最後請養工處派員，只花了1.5個小時，如果升格讓效率變差，建議乾脆將區公所虛級化。

中壢區長林香美則說，通報道路坑洞會在4小時內完成修補，至於龍岡路的問題，是因為該路段靠近龍岡地下道，由於地下道滲水，導致道路修補不下數十次，根本解決之道是要封閉龍岡地下道進行修復，但封閉龍岡路地下道，要和相關單位協商，所以要等到10天之後，可能是議員誤會了。

除了議員不滿意區長外，區長對於市府各單位行政效率也不敢苟同，魯明哲詢問在座區長對於市府行政效率滿意者舉手，竟然無人舉手；最後有11個區長認為市府效率馬馬虎虎，新屋區長徐同治則是當場抱怨效率太慢，讓在座的民政局長湯蕙禎、副市長游建華相當尷尬。

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  • 對於市府行政效率是否滿意，12位區長都未舉手。（記者謝武雄攝）

    對於市府行政效率是否滿意，12位區長都未舉手。（記者謝武雄攝）

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