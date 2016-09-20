獨家》韓國瑜仍未辭 農產運銷總經理人事添變數
2016-09-20 20:46
〔記者蘇芳禾／台北報導〕媒體報導，代表雲林前縣長張榮味系統勢力的台北農產運銷公司總經理韓國瑜，19日遞出辭呈，這也意味著長期把持農產運銷的張派將退出。不過據了解，韓國瑜根本未於19日遞出辭呈，此舉也為28日的董事會種下變數。對此，代表台北市政府出任台北農產公司董事長的許長仁受訪時先是沈默了一陣，未正面回應。
媒體報導，代表雲林前縣長張榮味系統勢力的台北農產運銷公司總經理韓國瑜在19日遞出辭呈，這也意味著過去16年來，兩任台北市長馬英九、郝龍斌和雲林張派，聯手經營台北農產公司局面不再。但許長仁對此則不置可否。
相關人士指出，民進黨執政後，民進黨與台北市長柯文哲原本達成共識，希望拿回台北農產公司經營權，因此，由農委會和北市府共同操盤，農委會指派新總經理、民進黨秘書處主任蔣玉麟的人事案，可望在9月28日於董事會中通過。韓國瑜則會在19日提出辭呈，10月起轉任台北市政府有給職市政顧問。
不過據了解，韓國瑜並未如期提出辭呈，因為公司法和其他法令規定，若遇到重大事件，必須要在7天前，把會議通知或議程寄達各董事，若28日董事會，那麼就要在20日前寄達。
至於韓國瑜的解任案是否算是「重大」？許長仁說，這個很難認定，很模糊，這對他來說也滿困擾的，「我不能解釋法律」。
被問到柯文哲是否有針對此事與他討論？許長仁說，市長不直接干預這事情，這是台北農產公司內部事務。
相關人士分析，柯文哲若希望市長連任獲得民進黨的支持，本可在此次台北農產公司人事案上遞出橄欖枝，不過現在種下不少變數，柯文哲無法兩面討好。台北農產運銷公司因長期由農會系統和國民黨主導，在兩岸農業交流上更是重要樞紐，是兵家必爭之地，張家勢必會做出不少反制。
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