林明溱中國行 議員要求到議會專案報告
2016-09-20 20:59
［記者張協昇／南投報導］針對南投縣長林明溱等8位泛藍縣市長到中國爭取中客來台觀光，民進黨南投縣議會黨團幹事長張志銘希望縣長在10月4日到南投縣議會專案報告，並請縣長提出要達成的具體目標與績效。
張志銘說，林縣長在北京簽訂的8項條件可否帶來實質效應，這才是人民所關心的，所以請縣長把出訪後的具體成果與預計的效應跟縣民說明。
民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷指出，去北京大陣仗的被統戰，還在颱風期間拋下縣民，如果只是要去舉辦旅展，旅行業者去就可以，何必勞煩縣長？況且過去民進黨執政時兩岸交流也是一堆旅展跟招商會，這不需要縣長就做得到，最可悲的是這些縣市首長被統戰還得意洋洋。
林明溱則表示，赴中國的目的很簡單，只希望把中國觀光客帶進台灣來，把農產品銷出去，是為人民利益著想，不涉及國家主權與尊嚴，沒必要從政治角度看問題，外界寒酸又刻薄的話，民眾不一定聽得進去。
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