吳敦義傍晚赴美訪問 強調總統府相當尊重

2016-09-20 20:22

〔記者姚介修/桃園機場報導〕前副總統吳敦義夫婦20日搭乘華航班機前往美國訪問，登機前吳敦義表示，這次出訪總統府方面相當尊重，對他而言沒有困擾，同時他也澄清此行與國民黨主席選舉完全沒有關聯。

吳敦義夫婦抵達桃園機場後，因具備卸任元首、副元首禮遇對象，經由公務門特別禮遇通關進入管制區，並轉往華航貴賓室休息。

媒體發問這次總統府審查這次出訪先審演講內容是否妨害言論自由？吳敦義表示，總統府要求提出訪問接觸對象他覺得還好，但是要提出演講稿一字不漏備查，對此，他根本沒有表達這項意見。

吳敦義指出，馬前總統先前申請前往香港演講，遭到總統府駁回，不准馬前總統出訪，事後媒體記者到他卸任辦公室，他曾經提到在言論自由的前提下，不要做思想檢查，對卸任總統要有基本的尊重。

吳敦義強調，他還沒有提出這次訪問美國申請案前，總統府秘書長林碧炤就打電話給他，祝他9月順風，強調一切都不會有問題。讓他感覺到府方有善意的表達，很尊重他的訪美行程，對他來說並沒有困擾。

至於訪美演講稿的內容，吳敦義說明他沒有提出書面演講稿給總統府審查，只寫了25個字的大綱，他演講的題目是：「創新、團結、和平－台灣新願景」，會從這些元素來談台灣的未來發展。

吳敦義表示，這次訪美是應旅美台灣同鄉聯誼會邀請，在美國波士頓舉行的全美台聯會年會上發表演講，他與台聯會的交情比較深，同意邀約後對方才告知也邀約前國安會秘書長胡為真、前台北市長郝龍斌等人同往，郝龍斌稍後告知他會陪同前行政院長郝柏村同行，他都是被動知悉有其他的人員受邀，與國民黨主席選舉完全無關。

吳敦義夫婦訪美第1站將前往紐約，接著轉往波士頓、休士頓、舊金山、洛杉磯等地，預訂10月6日返國。