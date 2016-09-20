| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

13國人遭強行遣中 法務部籲中方合作偵查

2016-09-20  20:20

〔記者楊國文／台北報導〕中國打壓我國又一樁？針對我國籍人士遭柬埔寨查獲涉電信詐騙案，今卻被中國介入，強行遣送中國一事，法務部今晚發表聲明表示「深表遺憾」，並呼籲中方和我國合作偵查。

法務部指出，據報柬埔寨政府於8月30日查獲國人涉嫌在柬埔寨從事電信詐騙，法務部立即向中國方面表達，有關電信詐騙案件，仍應依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」共同合作偵辦，而臺籍嫌疑人應由我方帶回，並提供相關卷證，以利共同合作協查。並請中國公安部就涉嫌的臺籍嫌疑人人身自由受限制等相關事項儘速通報。

不過，法務部獲報，中國以「打擊電信詐騙」名義未與我方協商，今日直接將我國籍人士共13人遣送中國一事，法務部對此深表遺憾，將持續與中方聯繫，要求安排家屬探視並維護渠等人身自由及相關權益。

廣告
  • 針對我國籍人士遭柬埔寨查獲涉電信詐騙案，今卻被中國介入，強行遣送中國一事，法務部今晚發表聲明表示「深表遺憾」，並呼籲中方和我國合作偵查。（資料照，記者陳慰慈攝）

    針對我國籍人士遭柬埔寨查獲涉電信詐騙案，今卻被中國介入，強行遣送中國一事，法務部今晚發表聲明表示「深表遺憾」，並呼籲中方和我國合作偵查。（資料照，記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柬埔寨 法務部 詐騙 遣中
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：13國人遭強行遣中 法務部籲中方合作偵查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.