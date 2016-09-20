13國人遭強行遣中 法務部籲中方合作偵查
2016-09-20 20:20
〔記者楊國文／台北報導〕中國打壓我國又一樁？針對我國籍人士遭柬埔寨查獲涉電信詐騙案，今卻被中國介入，強行遣送中國一事，法務部今晚發表聲明表示「深表遺憾」，並呼籲中方和我國合作偵查。
法務部指出，據報柬埔寨政府於8月30日查獲國人涉嫌在柬埔寨從事電信詐騙，法務部立即向中國方面表達，有關電信詐騙案件，仍應依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」共同合作偵辦，而臺籍嫌疑人應由我方帶回，並提供相關卷證，以利共同合作協查。並請中國公安部就涉嫌的臺籍嫌疑人人身自由受限制等相關事項儘速通報。
不過，法務部獲報，中國以「打擊電信詐騙」名義未與我方協商，今日直接將我國籍人士共13人遣送中國一事，法務部對此深表遺憾，將持續與中方聯繫，要求安排家屬探視並維護渠等人身自由及相關權益。
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