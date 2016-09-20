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桃市推校園活化 斥資1.25億幫成功國小「老校新生」

2016-09-20  20:18

［記者陳昀／桃園報導］桃園市桃園區成功國小行政暨專科教室大樓今天動工，市長鄭文燦指出，工程編列1.25億元預算，將興建地下1樓、地上4樓的多元用途綜合大樓，預計明年10月完工；他說，老校新生是校園活化政策之一，市府也將逐一推動各項計畫，提升教育環境，並爭取專案補助，填補預算缺口。

鄭文燦表示，桃園市人口持續成長，許多學校空間擁擠，因此必須積極推動包含老校新生、危險教室的補強整修、操場或廁所等設施更新、新建活動中心、風雨操場或體育訓練中心等校園活化政策，市府也將逐一進行。

成功國小師生人數約2千人，包含普通班37班、資源班2班、啟聰班2班及幼兒班2班，由於舊行政大樓校舍老舊，市府決定原地興建新的行政暨專科教室大樓，總樓地板面積有5888.3平方公尺，含行政辦公室、健康中心、圖書館及專科教室等空間。

鄭文燦說，工程採取生態建築模式，保留原有植栽、儲水系統等，並設置深開窗及遮陽板，不須空調也能享受好空氣，節能減碳。

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  • 桃園市桃園區成功國小行政暨專科教室大樓今天動工，市府編列1.25億元預算，將興建地下1樓、地上4樓的多元用途綜合大樓，預計明年10月完工。（記者陳昀攝）

    桃園市桃園區成功國小行政暨專科教室大樓今天動工，市府編列1.25億元預算，將興建地下1樓、地上4樓的多元用途綜合大樓，預計明年10月完工。（記者陳昀攝）

  • 桃園市桃園區成功國小行政暨專科教室大樓今天動工，市府編列1.25億元預算，將興建地下1樓、地上4樓的多元用途綜合大樓，預計明年10月完工。（記者陳昀攝）

    桃園市桃園區成功國小行政暨專科教室大樓今天動工，市府編列1.25億元預算，將興建地下1樓、地上4樓的多元用途綜合大樓，預計明年10月完工。（記者陳昀攝）

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相關關鍵字： 校園活化 活化 空間活化 綜合大樓 老校新生 興建
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