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跟進泛藍8首長赴中？柯P：不贊成自己搞自己的

2016-09-20  21:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員郭昭巖在議會質詢柯文哲時提到，泛藍8縣市首長日前赴中談92共識並推廣觀光，柯文哲是否也應該為人民福祉走出去，對此，柯文哲表示自己了解且尊重中國政府對九二共識的堅持，但不贊成「自己搞自己的」。

台北市議員郭昭巖今日在議會質詢柯文哲時提到，泛藍8縣市首長日前赴中國，見全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等人，是否也要跟進？柯文哲回答，自己了解且尊重中國政府對九二共識的堅持，但要跟進也不一定要照同樣的方式，只要能夠促進兩岸和平都不會拒絕。

接著郭昭巖又問，對8縣市首長赴中有何想法，柯文哲表示不贊成「自己搞自己的」，中央和地方應該一起商量，地方自己搞反而會造成中央政府困擾，並強調自己一定會促進兩岸交流。

不過，郭昭巖仍不死心向柯文哲建議，不能因為舉辦雙城論壇就感到滿足，「反正蔡英文政府也不太理你」，應該為台北市民的福祉走出去，對此，柯文哲則笑答「你挑撥離間的能力不錯」。

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  • 針對泛藍8縣市首長日前赴中談92共識並推廣觀光，柯文哲表示自己了解且尊重中國政府對九二共識的堅持，但不贊成「自己搞自己的」。（記者黃耀徵攝）

    針對泛藍8縣市首長日前赴中談92共識並推廣觀光，柯文哲表示自己了解且尊重中國政府對九二共識的堅持，但不贊成「自己搞自己的」。（記者黃耀徵攝）

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