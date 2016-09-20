外交部擬裁4外館 蔡適應：把資源用在更需要的外館

2016-09-20 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕外交部擬撤德國漢堡、美國關島、沙烏地阿拉伯吉達與挪威等4外館，朝野立委正反評價不一。國民黨立委李彥秀認為，重點應該是思考哪些業務做不好，而不是第一時間就裁撤外館；民進黨立委蔡適應則表示，裁撤這4外館不是縮減預算，而是把資源投入其他更需要的外館。

根據《民視》報導，李彥秀表示，民進黨政府在進行活路外交的同時，也要思考如何充實這些外館的業務，思考到底有哪些功能做不好，「而不是第一時間就要撤掉4個外館。」

蔡適應則舉挪威為例，表示從在挪威設館之後，我國在挪威的外交人員，完全沒有外交禮遇，即使要拜訪他們外交部的官員也常被拒絕。「到目前為止，根據外交部的說明，我們只能遇到他們科長級的人士。」

蔡適應強調，裁撤外館不是把人跟錢裁掉，「是要把人跟錢移到其他外館去。」