大巨蛋歹戲拖棚 高嘉瑜：別再耗了，回歸民生

民進黨台北市議員高嘉瑜（右）、王威中（左）針對大巨蛋問題提出質疑。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-20 19:16

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會開議次日，台北市長柯文哲赴市議會施政報告；報告結束後，進入答詢。民進黨市議員王威中、高嘉瑜針對大巨蛋問題提出質疑。高嘉瑜表示，不要再跟大巨蛋耗了，要拿出新建設，務必加速南港區都更進度，讓民眾安居樂業。

王威中表示，遠雄在他眼裡是「奸商」，倘若奸商願配合北市府改善公安，他樂見雙方繼續履約。不料，九月八日北市府同意再寬限三個月改善後，遠雄即批評「七項公安標準」於法無據，遠雄是虛晃一招。

王威中提醒，「市長，人可以被耍第一遍、第二遍，但不能被耍第三遍」，不能一次、一次再寬限三個月。他建議，北市府須要求遠雄交出改善期程表並按表操課，同時也利市政府及市議會監督追蹤；如此一來，遠雄是玩真的，還是假的，就很清楚。

柯文哲同意並說，「這個一定要的，不然會變虛晃一招。」

高嘉瑜則指，只剩下一年就要準備選舉了，不要再跟大巨蛋耗，要拿出新建設，讓民眾安區樂業，如此民調才能爬升。

高嘉瑜說，內湖老舊房子苦等都更、南港工業區急切變更為商業區，但未見北市府的魄力，並提出對應解決方案。她呼籲北市府應回歸市政、民生議題，否則失了民心，還中了遠雄「以拖待變」的圈套。