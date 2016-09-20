違反選罷法挨罰 時代力量發聲明致歉

2016-09-20 18:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量及黨主席黃國昌，因於今年1月9日晚上申請在濟南路舉辦「時代力量2016立法委員選前造勢活動」，超過晚上10時仍從事公開競選活動規定，遭中選會各罰1百萬元。對此時力發出聲明表示，超過10點是客觀事實，對此深感抱歉。

聲明表示，當天晚會是時力在立委選舉期間唯一一場全黨造勢晚會，但晚會約好的來賓因為交通問題遲到，導致整個晚會延至10點半才結束。時力當晚已努力降低因時間延長所造成之影響，不過超過10點是客觀事實，對此深感抱歉。

時力表示，時力作為一個小黨，資源不足，中選會做出分別裁罰1百萬元的金額，是一個相當沈重的負擔，將待收到正式通知後，經決策委員會開會研議後，再決定後續的處理程序。