楊芳玲辭職 柯P坦言：導火線很多啦

2016-09-20 18:36

〔記者郭安家／台北報導〕台北市法務局長楊芳玲請辭，台北市長柯文哲今下午赴議會坦言，今中午與楊芳玲吃飯聊天，他還是尊重每個人意願，怎樣還是可以當好朋友，但他還未看楊的辭呈。柯文哲還說，今天中午是破例，沒有吃便當，但吃義大利麵，比較貴150元。

市議員秦慧珠詢問楊芳玲到底因哪件事情意見其他人相左？柯文哲回應，市政會議上都意見一致，才是有問題，市長室會議上面紅耳赤吵架，沒有丟杯子，他都還可以接受；至於楊去職的導火線，柯坦言很多啦！

秦慧珠追問楊芳玲去職是因為沒協調大巨蛋工期展延仲裁案的主仲裁人，導致主仲不利北市府？法務局回應，主仲是市府、遠雄雙方選出，之前主仲是陳煌銘，因利益迴避，雙方再選出李復甸。秦慧珠直說，那不是楊芳玲的錯，指柯文哲憑什麼要罵法務局科長。

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