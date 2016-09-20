楊芳玲辭職 柯P坦言：導火線很多啦
2016-09-20 18:36
〔記者郭安家／台北報導〕台北市法務局長楊芳玲請辭，台北市長柯文哲今下午赴議會坦言，今中午與楊芳玲吃飯聊天，他還是尊重每個人意願，怎樣還是可以當好朋友，但他還未看楊的辭呈。柯文哲還說，今天中午是破例，沒有吃便當，但吃義大利麵，比較貴150元。
市議員秦慧珠詢問楊芳玲到底因哪件事情意見其他人相左？柯文哲回應，市政會議上都意見一致，才是有問題，市長室會議上面紅耳赤吵架，沒有丟杯子，他都還可以接受；至於楊去職的導火線，柯坦言很多啦！
秦慧珠追問楊芳玲去職是因為沒協調大巨蛋工期展延仲裁案的主仲裁人，導致主仲不利北市府？法務局回應，主仲是市府、遠雄雙方選出，之前主仲是陳煌銘，因利益迴避，雙方再選出李復甸。秦慧珠直說，那不是楊芳玲的錯，指柯文哲憑什麼要罵法務局科長。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 王世堅贈藍底運動巾 酸柯P只在乎自己
- 未來2年任內不漲價 柯Ｐ要捷運年賺8千萬租金
- 金門營區風災慘 傳參謀長要吹冷氣逼兵找電
網友回應
熱門新聞
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 出借學生發生意外 保險不理賠
- 鋒哥雕像差很大 網友集資要再造
- 日裁定蘋果補稅1.18億美元
- 滿州苦等基地台支援 鄉代會主席痛斥業者無良
- 世大運招募親善團 柯：無上限
- 這款男人！專偷枕邊人還稱被性侵
- 新觀光局長周永暉 拚2百萬日客
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 台鐵大改點 假日增開南港-潮州普悠瑪
- 視網膜剝離使用重水 10月起納健保
- 員警眼尖認出通緝犯 快腿追捕200公尺逮歸案
- 高普考明放榜 錄取率創20年新高
- 你想好老年要怎麼過了嗎？他們這樣過…
- 她去大阪住民宿PO網批服務爛 日本民宿員工回文打臉...
- 潤娥電眼再發功 「私生女」迷倒宋允兒
- 日職》連24年投手身份敲安 橫濱番長將宣布引退
- 蛋蛋的哀愁 輕忽隱睪症恐不孕
- KKR宣布挖角開發金控總經理楊文鈞 開發金不捨
- 風掃梨山蘋果 加工降低損失
- 一銀總座周伯蕉：慢工出細活 首發頂級卡
- 廣越總座：目標十年內成為全球最大羽絨服工廠
- 買29元早餐 興大生早起搶購
- 就業環境不佳 9成3勞工想創業當老闆
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 竹市辦地震避難演練 沈慧虹為學童戴防災頭套
- 敘停火協議到期 難民高峰會登場
- 設高額獎學金助學 羅東高工3年最多每人發12萬
- 台電董事長：今天下午5點前屏東全部復電
- 操作區別對待 台灣人看在眼裡
- 浪浪變校犬 可樂南下演講
- 手機無線充電 11月前設210站
- 921國家防災日 桃園楊梅、大園、蘆竹試放海嘯警報
- 網球》謝淑薇和網協恩怨難解 盧彥勳說話了...
- 加大通學步道 縣立苑高將內縮圍牆
- MLB》波瑟羅89球完投 本季第21勝入袋
- 95歲校長楊明義 教育「躾」最重要
- 駕車撞總統府 張德正和車行連帶判賠223萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：楊芳玲辭職 柯P坦言：導火線很多啦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分