向民主先驅致敬 余登發余陳月瑛紀念音樂會週六登場

十鼓擊樂團特地編寫「先行者」新鼓曲，向台灣民主先驅致敬。（記者蘇福男攝）

2016-09-20 18:12

〔記者蘇福男／橋頭報導〕高雄老縣長余登發、余陳月瑛為爭取台灣民主自由犧牲奉獻，被奉為台灣民主先行者、夙昔典範，財團法人八卦寮文教基金會本週六將舉辦「英姿煥發、鼓動台灣 －2016余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，副總統陳建仁也將到場致敬。

前高雄縣長余登發生前不畏強權，戮力支持黨外勢力，從事民主運動，在台灣民主進程扮演舉足輕重的角色；其媳婦余陳月瑛勇於承擔，成為台灣首位女性縣長，關心地方鄰里事務與民生問題，並創辦學校造福鄉里，是地方人士口中的「媽祖婆」。

今年適逢余登發逝世27週年，余陳月瑛逝世2週年，在歷史洪流的見證下，八卦寮基金會合辦紀念兩位民主前輩的音樂會，本週六（24日）下午3點將在高雄十鼓橋糖文創園區登場。

十鼓擊樂團當年建立橋頭糖廠基地，受余陳老縣長大力協助，今年紀念音樂會由十鼓擔綱重任，團長謝十特地編寫「先行者」新鼓曲，描寫余登發一生傳奇故事，同時象徵「一化萬千，萬千化一」的新世界到來，藉由鼓聲紀念所有為台灣民主奮鬥過的先驅（先行者）們。

八卦寮基金會今天中午舉辦記者會，十鼓擊樂團現場演出精彩片段戲碼，博得滿堂彩，基金會董事長余政憲表示，副總統陳建仁的父親陳新安老縣長，當年雖與阿公余登發競選縣長，但兩人同時也是好朋友，因此副總統大仁哥將專程出席紀念音樂會，向兩位老縣長致敬。

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