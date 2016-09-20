柬埔寨13詐騙台嫌今遣中 外交部表達關切
2016-09-20 18:50
〔記者呂伊萱／台北報導〕柬埔寨政府今日將涉嫌跨國電信詐騙案的13名台灣人強制遣送到中國，外交部對此深表不滿，並對柬國政府表達嚴正關切。外交部並再度呼籲，國人切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法。
柬埔寨於今年8月30日破獲一起跨國電信詐騙案，總共逮捕64名嫌犯，其中包含13名台灣人。由於我國在柬埔寨無設辦事處，因此外交部獲悉後，即指示我駐胡志明市辦事處處理。駐胡志明處長梁光中親自率員前往柬埔寨金邊交涉，並向柬國政府強力爭取探視嫌犯。但中國向柬埔寨主張受害者均為中國籍，故要求將所有嫌犯遣送至中國，同時對柬國政府強力施壓，阻止我駐處人員前往探視。
外交部表示，在此期間與法務部、陸委會及內政部警政署刑事警察局均保持密切聯繫，設法爭取柬國政府同意依「國籍遣返原則」將我國人遣送回國。但柬埔寨政府多年來堅守「一中政策」，並迫於中國的壓力，遂同意要求，在今天將13名台灣嫌犯強制遣送至中國。外交部對柬國政府的處置深表不滿，並向柬國表達我方嚴正關切。
外交部再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態赴海外從事包括電信詐欺在內的不法行為，以免得不償失，更損害國家形象。
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