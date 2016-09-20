| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》韓國瑜仍未辭 農產運銷總經理人事添變數
 首頁 > 政治

黃國昌、時力違反《選罷法》 中選會各罰100萬

2016-09-20  18:32

〔即時新聞／綜合報導〕今年大選期間，黃國昌以時代力量黨主席身分申請舉辦選前造勢活動，但超過晚上10時仍進行公開競選活動，中選會今（20）日依違反《公職人員選舉罷免法》，對時代力量及黃國昌各開罰100萬罰鍰。

綜合媒體報導，黃國昌以政黨負責人身分申請於105年1月9日18時至22時在台北市中正區濟男路舉辦立委選前造勢活動，但超過22時仍繼續進行公開活動，經制止卻不聽。中選會表示，黃國昌是以時代力量負責人身分申請集會遊行，是政黨舉辦的競選活動，依《選罷法》第110條第5項、第6項規定，對時代力量及其代表人黃國昌各開罰100萬罰鍰。

中選會指出，依《公職人員選舉罷免法》第56條第1款規定，政黨及任何人，不得於競選活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選或助選活動。違者依同法第110條第5項規定，處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、法人或非法人團體違反第56條規定者，併處罰其代表人及行為人。

另外，桃園市綠黨籍議員王浩宇，在投票前10天至投票時間截止前，在臉書散布評論民調，中選會依《選罷法》第53條第2項規定，開罰50萬罰鍰。

廣告
  • 中選會今日依違反《公職人員選舉罷免法》，對時代力量及黃國昌各開罰100萬罰鍰。（資料照，記者黃耀徵攝）

    中選會今日依違反《公職人員選舉罷免法》，對時代力量及黃國昌各開罰100萬罰鍰。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中選會 公職人員選罷法 時代力量 選罷法 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：黃國昌、時力違反《選罷法》 中選會各罰100萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.