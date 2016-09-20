黃國昌、時力違反《選罷法》 中選會各罰100萬
2016-09-20 18:32
〔即時新聞／綜合報導〕今年大選期間，黃國昌以時代力量黨主席身分申請舉辦選前造勢活動，但超過晚上10時仍進行公開競選活動，中選會今（20）日依違反《公職人員選舉罷免法》，對時代力量及黃國昌各開罰100萬罰鍰。
綜合媒體報導，黃國昌以政黨負責人身分申請於105年1月9日18時至22時在台北市中正區濟男路舉辦立委選前造勢活動，但超過22時仍繼續進行公開活動，經制止卻不聽。中選會表示，黃國昌是以時代力量負責人身分申請集會遊行，是政黨舉辦的競選活動，依《選罷法》第110條第5項、第6項規定，對時代力量及其代表人黃國昌各開罰100萬罰鍰。
中選會指出，依《公職人員選舉罷免法》第56條第1款規定，政黨及任何人，不得於競選活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選或助選活動。違者依同法第110條第5項規定，處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、法人或非法人團體違反第56條規定者，併處罰其代表人及行為人。
另外，桃園市綠黨籍議員王浩宇，在投票前10天至投票時間截止前，在臉書散布評論民調，中選會依《選罷法》第53條第2項規定，開罰50萬罰鍰。
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