楊芳玲發聲明 坦言曾因國光客運案與柯P起衝突

2016-09-20 17:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市法務局長楊芳玲昨突向市長請辭，也為備受爭議的北市府小內閣人事異動頻繁問題，再度投下一枚震撼彈，楊芳玲今發布新聞稿坦言，曾為國光客運一案跟市長起衝突，但「最後市長還是接受了法務局的意見」，楊芳玲在新聞稿最後感性表示，自己像塊老剎車皮該換新了，期待柯P仍能廣納諫言，讓台北市「改變成真」。

楊芳玲強調，「我的辭職跟具體個案無關」，並表示自己在中秋節前便已經開始寫辭呈，因為不希望無預警離職造成局內同仁不安，才選擇在昨天下午快下班了才把告別信po到員工專區，她表示，柯文哲是個認真的市長，「他每天工作 10 幾個小時，幾乎全年無休。」

楊芳玲不諱言曾為國光客運公司拆遷補償案和市長起過衝突，她說，「出席市長室晨會時，市長果然大怒：為什麼政策都決定了才說？我也大聲回答：補償的政策決定之前，沒有人知會我們法務局啊！市長問：不補償，國光告我們怎麼辦？我回答：依法依約我們都不應該補償，國光要訴訟是他們的權利。一般私人契約，為了避免訴訟可以互相讓步、進行和解，但我們是政府，管的是人民的錢，不能因為怕訴訟就給補償費。最後市長還是接受了法務局的意見。 」

楊芳玲也批評，「更離譜的是，有人故意誤導，我是因大巨蛋案主任仲裁人選出李復甸，被質疑法務局有內鬼，因而辭職。」否認自己求去與此案相關。

她最後重申，「我的離職不是跟市長絕交，市府團隊裡有許多仍在認真為市政打拼的夥伴，離開，不是個容易的決定。只是，我覺得我像塊剎車皮，老踩剎車，也該換塊新的了。」

新聞稿全文： 楊芳玲辭職補充說明 2016.09.20 首先跟各位媒體朋友報告：從今天（9 月 20 日）開始，我已經不再 是臺北市法務局局長。辭職的原因，我已經在給同仁的告別信上簡略 說明。在此只補充幾點： 首先，我的辭職跟具體個案無關。我是在 9 月 14 日（中秋節前一 天） 就開始寫辭呈，可是因為忙著把公文在放中秋長假前看完，所以 直到下班前辭呈還沒寫完。9 月 17 日颱風天，我回辦公室繼續完成 辭呈，同時也把辦公室裡的私人物品收拾乾淨。9 月 19 日一大早， 我先請假，並且請秘書用密件將辭呈送給市長。 我很少請假，更從來不曾無預警地不去上班，為了讓同仁們不要 從媒體上才知道我離開的消息，也為了安定大家的心，我寫了封給同 仁的告別信。我的秘書仍然期待我回心轉意，一直拖到快下班了才把 告別信 po 上員工專區。 大家都知道柯市長是個非常認真的市長，從急診室轉換跑道到市 政府，他把每一件事都當作救命的案件，巴不得在最快的時間內把人 救活。所以他每天工作 10 幾個小時，幾乎全年無休。我則跟許多市 民朋友一樣，希望能夠讓「推倒藍綠的高牆」改變成真，願意在專業 上助他一臂之力，所以我們在許多案件上都合作愉快。 例如五大案的松菸文創案，原本不是法務局的業務（應屬文化局）， 但市長指定我跟蘇秘書長為主談判者，一個月不到，即達成另訂增補 協議的共識，讓市府不但收回整層樓，落實文創本意，順利將權利金 提高，每年讓市庫增加不少收入。 可是市政如麻，每一件事對市長而言都是新手上路，看起來又都 像百廢待舉，心裡的焦急可見一斑。所以，急診室出身的市長立刻發 出一連串的指示，整個市府就像救護車出動一樣。 因此也有案件我會跟市長有衝突。以國光客運公司拆遷補償案為 例，這也是媒體已經報導過的。同仁發現市長已經指示交通局去跟國光談判拆遷補償費時，同仁問我：市長已經下指示要談判了，交通局 都已經編補償金的預算了，我們還要表示法律意見嗎?我告訴同仁： 國光一開口就是 7 億補償金，按契約約定，即使提前終止契約，我們 是一毛錢都不必補償，這是國光在簽約時已經明明接受的條款，我們 怎能讓市長不明就理地誤觸圖利罪的法網?我們怎能不替市民看緊 荷包? 出席市長室晨會時，市長果然大怒：為什麼政策都決定了才說? 我也大聲回答：補償的政策決定之前，沒有人知會我們法務局啊!市 長問：不補償，國光告我們怎麼辦?我回答：依法依約我們都不應該 補償，國光要訴訟是他們的權利。一般私人契約，為了避免訴訟可以 互相讓步、進行和解，但我們是政府，管的是人民的錢，不能因為怕 訴訟就給補償費。最後市長還是接受了法務局的意見。 更離譜的是，有人故意誤導，我是因大巨蛋案主任仲裁人選出李 復甸，被質疑法務局有內鬼，因而辭職。 事實上，依據仲裁法（第九條第一項），本府只負責推舉一位仲裁 人，而主任仲裁人的推舉不需要也不應該事先徵求本府的同意或告知 本府。這是仲裁制度的設計，目的是讓主任仲裁人不受雙方當事人影 響，能公正地進行仲裁。 所以，是李復甸主仲產生後，法務局才被告知。姑不論李主仲跟 市長有何恩怨情仇，或曾發表如何之言論，市長不滿乃人之常情。但 是，依法本府事前不可以伸手影響主仲的推選，任憑誰來要求，我也 會指示同仁遵守法律規定。 我的離職不是跟市長絕交，市府團隊裡有許多仍在認真為市政打 拼的夥伴，離開，不是個容易的決定。只是，我覺得我像塊剎車皮， 老踩剎車，也該換塊新的了。期待柯 P 仍能廣納諫言，讓台北市「改變成真」。